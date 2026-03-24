Ballgeflüster am Handy „sabotiert“ Mordermittlung

Das Handy des Opfers ist weg

Fix ist inzwischen auch, dass während des Ballgeflüsters das Handy des Mordopfers verstummte und bisher nie wieder aktiviert wurde – es wurde von den Tätern mitgenommen, und somit fehlen den Kriminalisten wichtige Spuren. Denn es ist davon auszugehen, dass der 49-Jährige, der auch im Drogen- und Rotlichtmilieu aktiv war, vertrauliche Nachrichten über kaum knackbare Messengerdienste verschickt hat.