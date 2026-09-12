Illegales Glücksspiel: Razzia in drei Bezirken

Illegale Automaten liefen mit illegalem Strom

Bei der Kontrolle stellte sich laut Stadt zudem heraus, dass die gesamte Wohnung seit mehreren Jahren illegal mit Strom versorgt worden war. Damit wurden auch die Glücksspielautomaten betrieben. Die Finanzpolizei beschlagnahmte die Geräte, der unerlaubte Strombezug wurde unterbrochen. Anzeigen folgten.

Auch in Hernals wurden die Kontrolleure fündig: Im Hinterzimmer eines Lokals wurde illegal Glücksspiel betrieben. Zusätzlich stellten die Behörden fest, dass in dem Betrieb Gas illegal bezogen wurde.

In Rudolfsheim-Fünfhaus trafen die Einsatzkräfte in einem weiteren Lokal auf einen Schwarzarbeiter. Er wurde aufgrund des Fremdenrechts verhaftet. Wegen bestehender Abgabenrückstände führten die Behörden zudem Pfändungen durch.