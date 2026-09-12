Illegales Glücksspiel: Razzia in drei Bezirken

Bei einer Schwerpunktaktion gegen illegale Wettaktivitäten haben Behörden in Ottakring, Hernals und Rudolfsheim-Fünfhaus zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Automaten wurden beschlagnahmt, auch illegaler Strom- und Gasbezug flog auf.
Die Behörden rückten am vergangenen Donnerstag gleich in drei Wiener Bezirken aus. Bei der Schwerpunktaktion waren neben der Gruppe Sofortmaßnahmen und der Finanzpolizei auch das Landeskriminalamt, das AMS, die Wiener Netze sowie mehrere Magistratsabteilungen im Einsatz.
Besonders brisant war der Fund in einer Wohnung in Ottakring. Weil dort niemand anwesend war, ließ die Finanzpolizei die Tür behördlich öffnen. Im Inneren stießen die Beamten auf mehrere illegale Glücksspielautomaten.
Illegale Automaten liefen mit illegalem Strom
Bei der Kontrolle stellte sich laut Stadt zudem heraus, dass die gesamte Wohnung seit mehreren Jahren illegal mit Strom versorgt worden war. Damit wurden auch die Glücksspielautomaten betrieben. Die Finanzpolizei beschlagnahmte die Geräte, der unerlaubte Strombezug wurde unterbrochen. Anzeigen folgten.
Auch in Hernals wurden die Kontrolleure fündig: Im Hinterzimmer eines Lokals wurde illegal Glücksspiel betrieben. Zusätzlich stellten die Behörden fest, dass in dem Betrieb Gas illegal bezogen wurde.
In Rudolfsheim-Fünfhaus trafen die Einsatzkräfte in einem weiteren Lokal auf einen Schwarzarbeiter. Er wurde aufgrund des Fremdenrechts verhaftet. Wegen bestehender Abgabenrückstände führten die Behörden zudem Pfändungen durch.
Es hagelte mehrere Anzeigen
Der Magistrat legte mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz sowie gegen die Gewerbeordnung. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, warnt vor illegalen Wett- und Glücksspielangeboten: „Sie können betrügerisch sein und verschaffen sich einen unfairen Vorteil gegenüber jenen Betrieben, die sich an alle Regeln halten.“ Der Einsatz zeige, dass man Gesetzesverstößen gemeinsam mit anderen Dienststellen „mit aller Entschlossenheit“ nachkomme.
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