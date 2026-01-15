Zum Schutz: Gletschereis-Archiv am Südpol eröffnet

„Atmosphäre der Vergangenheit“

Für die Wissenschaftler gilt das Eis als unbezahlbares Archiv, denn „Als Zeitkapsel beinhalten die Eiskerne die Atmosphäre der Vergangenheit“. Der Druck ist hoch: Seit 1976 haben die Gletscher weltweit rund 9200 Gigatonnen Eis verloren, so der Welt-Gletscher-Beobachtungsdienst – das entspricht einem 25 Meter dicken Eisblock in der Größe Deutschlands.