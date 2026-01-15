Vorteilswelt
Eis als „Zeitkapsel“

Zum Schutz: Gletschereis-Archiv am Südpol eröffnet

Wissenschaft
15.01.2026 13:41
Dieses undatierte Bild zeigt die Concordia-Station in der Antarktis, wo im Ice Memory Sanctuary ...
Dieses undatierte Bild zeigt die Concordia-Station in der Antarktis, wo im Ice Memory Sanctuary Eismassen für nachfolgende Generationen von Wissenschaftlern aufbewahrt werden.(Bild: AP/ENEA PNRA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Antarktis hat ein internationales Forscherteam nach eigenen Angaben erstmals ein Schutzarchiv für Gletschereis eröffnet, um vom Klimawandel bedrohte Eisproben dauerhaft zu sichern. 

0 Kommentare

In einer bis zu minus 51 Grad kalten, tief in den Schnee gegrabenen Höhle nahe der Forschungsstation Concordia lagern nun zwei Eiskerne vom Mont Blanc und dem Grand Combin, weitere Proben aus den Anden, dem Pamir und dem Kaukasus sollen folgen.

Innerhalb von 20 Jahren sollen insgesamt 20 Gletscher konserviert werden, einige Kerne sind bereits entnommen, aber noch in Kühlhäusern oder in Analyse.

„Atmosphäre der Vergangenheit“
Für die Wissenschaftler gilt das Eis als unbezahlbares Archiv, denn „Als Zeitkapsel beinhalten die Eiskerne die Atmosphäre der Vergangenheit“. Der Druck ist hoch: Seit 1976 haben die Gletscher weltweit rund 9200 Gigatonnen Eis verloren, so der Welt-Gletscher-Beobachtungsdienst – das entspricht einem 25 Meter dicken Eisblock in der Größe Deutschlands.

Eine besondere Herausforderung ist der Transport: Die 1,7 Tonnen Eis mussten per Schiff und Spezialflugzeug unter konstanten Minusgraden in die Antarktis gebracht werden, ohne auch nur anzutauen.

