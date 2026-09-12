Spitalsklage: Start für Gerichtsprozess noch 2026?

Genau an dem Tag, an dem die „Krone“ über die Klagseinbringung der Stadt Gmünd zum Standorterhalt des Spitals berichtet, folgte die offizielle Aussendung der Gemeinde: Rechtsanwalt Lorenz Riegler hätte die Klage am 4. September übermittelt, womit der politische Auftrag aus der Volksbefragung umgesetzt worden wäre: 92,18 % forderten rechtliche Schritte gegen das Land zur Sicherung des Krankenhausstandortes.