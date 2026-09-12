Ein Clubbing mit schönen Weinen und viel Genuss

Das Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing auf der Burg Taggenbrunn in St. Veit an der Glan geht am 15. Oktober in die nächste Runde. Frühbucher-Tickets gibt es noch um 39,90 Euro. Ab 15. September kostet der Eintritt dann 49,90 Euro, für Last-Minute-Tickets werden in weiterer Folge 59,90 Euro fällig. Also jetzt noch schnell buchen und sich ein unvergessliches Erlebnis voller Weingenuss in einer der wohl außergewöhnlichsten Locations Österreichs sichern.