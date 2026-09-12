Ein Clubbing mit schönen Weinen und viel Genuss

Renommierte Winzerinnen und Winzer, außergewöhnliche Weine, regionale Kulinarik, angenehme Begegnungen und eine herrliche Atmosphäre auf Burg Taggenbrunn – wer früher bucht, kommt günstiger zum Weingenuss.
Das Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing auf der Burg Taggenbrunn in St. Veit an der Glan geht am 15. Oktober in die nächste Runde. Frühbucher-Tickets gibt es noch um 39,90 Euro. Ab 15. September kostet der Eintritt dann 49,90 Euro, für Last-Minute-Tickets werden in weiterer Folge 59,90 Euro fällig. Also jetzt noch schnell buchen und sich ein unvergessliches Erlebnis voller Weingenuss in einer der wohl außergewöhnlichsten Locations Österreichs sichern.
Nach der erfolgreichen Premiere mit mehr als 700 Weinliebhabern wartet auch heuer ein Abend voller Genuss. Mehr als 35 Weingüter aus Österreich, Slowenien und Italien präsentieren ihre edlen Tropfen. Mehr als 100 Sorten können bequem verkostet werden, dazu gibt es regionale Spezialitäten und die besondere Atmosphäre der Burg. Persönliche Begegnungen mit den Weinbauern machen das Festival zu einem besonderen Erlebnis für Weinfreunde.
Weinfestival mit Clubbing auf Taggenrbunn am 15. Oktober: Mehr als 35 Weingüter aus Österreich, Slowenien und Italien präsentieren ihre edlen Tropfen.
Tickets: www.taggenbrunn.at
Wenn der Abend fortschreitet, wird aus dem Weinfestival ein Clubbing mit feinster Musik. Wer früh bucht, spart also bares Geld und erlebt einen Abend, der edlen Wein, Kulinarik und Party miteinander verbindet.
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