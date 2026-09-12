Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Burg Taggenbrunn

Ein Clubbing mit schönen Weinen und viel Genuss

Kärnten
12.09.2026 04:01
Auf Taggenbrunn: Wein und Panorama genießen!
Auf Taggenbrunn: Wein und Panorama genießen!(Bild: MATIC KREMZAR PHOTO)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Renommierte Winzerinnen und Winzer, außergewöhnliche Weine, regionale Kulinarik, angenehme Begegnungen und eine herrliche Atmosphäre auf Burg Taggenbrunn – wer früher bucht, kommt günstiger zum Weingenuss.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing auf der Burg Taggenbrunn in St. Veit an der Glan geht am 15. Oktober in die nächste Runde. Frühbucher-Tickets gibt es noch um 39,90 Euro. Ab 15. September kostet der Eintritt dann 49,90 Euro, für Last-Minute-Tickets werden in weiterer Folge 59,90 Euro fällig. Also jetzt noch schnell buchen und sich ein unvergessliches Erlebnis voller Weingenuss in einer der wohl außergewöhnlichsten Locations Österreichs sichern.

Am 15. Oktober geht das coole Weinfestival mit Clubbing auf Taggenbrunn in die zweite Runde!
Am 15. Oktober geht das coole Weinfestival mit Clubbing auf Taggenbrunn in die zweite Runde!(Bild: Burg &amp; Weingut Taggenbrunn)

Nach der erfolgreichen Premiere mit mehr als 700 Weinliebhabern wartet auch heuer ein Abend voller Genuss. Mehr als 35 Weingüter aus Österreich, Slowenien und Italien präsentieren ihre edlen Tropfen. Mehr als 100 Sorten können bequem verkostet werden, dazu gibt es regionale Spezialitäten und die besondere Atmosphäre der Burg. Persönliche Begegnungen mit den Weinbauern machen das Festival zu einem besonderen Erlebnis für Weinfreunde.

Was? Wann? Wo?

Weinfestival mit Clubbing auf Taggenrbunn am 15. Oktober: Mehr als 35 Weingüter aus Österreich, Slowenien und Italien präsentieren ihre edlen Tropfen.

Tickets: www.taggenbrunn.at

Wenn der Abend fortschreitet, wird aus dem Weinfestival ein Clubbing mit feinster Musik. Wer früh bucht, spart also bares Geld und erlebt einen Abend, der edlen Wein, Kulinarik und Party miteinander verbindet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
12.09.2026 04:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
147.796 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.494 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
127.180 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Kärnten
Burg Taggenbrunn
Ein Clubbing mit schönen Weinen und viel Genuss
Helikopterbergung
Beim Schwammerlklauben schwer verletzt
Sport Tv Logo
Vorm Duell gegen Rapid
WAC-Coach Silberberger: „Müssen Kopf einschalten!“
Kurioser Unfall
Gleitschirmpilot erfasste beim Start Radfahrerin
Digitales Klagenfurt
Alles auf einen Blick: Stadt vereint Services
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf