Beim Schwammerlklauben schwer verletzt

Eierschwammerln suchen, finden und genießen – ein herrliches Gefühl von Anfang bis zum Ende. Außer für einen 68-Jährigen, der dabei schwer verletzt wurde.
Allein war ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen am Freitag in Innerteuchen in einem Wald und sammelte Schwammerln. Gegen 17 Uhr stürzte er aus Unachtsamkeit und rutschte über den feuchten, rutschigen und steilen Waldboden.
Der Schwammerlklauber erlitt schwere Verletzungen, konnte jedoch einen Bekannten telefonisch verständigen; dieser setzte die Rettungskette in Gang.
Der Verunfallte wurde vom Rettungshubschrauber RK1 mittels Seilbergung aufgenommen und nach der Erstversorgung in das LKH Villach geflogen.
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