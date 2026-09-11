Alles auf einen Blick: Stadt vereint Services

Termine rund um die Uhr vereinbaren können: Das und noch viel mehr verspricht die Stadt Klagenfurt mit dem erweiterten Online-Angebot. Alle Services wurden auf einer einzigen Plattform zusammengelegt.
Auf der Homepage der Stadt oder in der „Augen auf! Klagenfurt“-Web-App finden sich nun alle Online-Services unter dem neuen Bereich „Digitales Klagenfurt“ vereint. Ob das Vereinbaren von Terminen, die Einsicht in den Müllabholkalender oder der Zugang zu Behördengängen oder Stadtkarten: Die Zusammenlegung soll den Bürgern alle Angebote auf einen Klick sichtbar machen.
Auch der Bürgermeister Christian Scheider schwärmt von der Neuheit: „Viele Amtswege können digital erledigt werden und sind damit auch nicht an Bürozeiten gebunden. Mit dem neuen Bereich auf unserer Website ist das ab sofort noch einfacher.“
„Einfach und bequem“
Den neuen Bereich erstellt hat die StadtKommunikation in Kooperation mit der Klagenfurter Firma Webwerk. Alle online verfügbaren Leistungen und Online-Dienste wurden von ihnen gesammelt, nach Themen sortiert und folglich aufgelistet. „Von Abfall & Entsorgung, über Bauen & Wohnen, Persönliche Dokumente, bis hin zu Mobilität & Parken werden viele Bereiche des täglichen Lebens digital abgedeckt“, so Dr. Valentin Unterkircher, Leiter der StadtKommunikation.
Sie steht den Nutzen zur Seite
Wer trotz allem Fragen oder Anliegen haben sollte, dem stehe das KI-Tool „KLARA“, die digitale Rathausassistentin der Stadt Klagenfurt, zur Verfügung. Digitale Services, Terminbuchungen oder Info-Channels der Stadt: Sie alle findet man unter www.klagenfurt.at/digital.
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