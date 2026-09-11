Alles auf einen Blick: Stadt vereint Services

Auf der Homepage der Stadt oder in der „Augen auf! Klagenfurt“-Web-App finden sich nun alle Online-Services unter dem neuen Bereich „Digitales Klagenfurt“ vereint. Ob das Vereinbaren von Terminen, die Einsicht in den Müllabholkalender oder der Zugang zu Behördengängen oder Stadtkarten: Die Zusammenlegung soll den Bürgern alle Angebote auf einen Klick sichtbar machen.