Heftiger Frontal-Crash: Auch zwei Kinder verletzt!

Beide Autos massiv beschädigt

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Pkw des 38-Jährigen quer über die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stillstand. „Der Wagen der 20-Jährigen prallte durch die Wucht des Aufpralls zunächst rechts gegen die Leitschiene und krachte dann links gegen die dortige Mauer“, so die Polizei.