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Stundenlange Sperre

Heftiger Frontal-Crash: Auch zwei Kinder verletzt!

Tirol
12.09.2026 08:33
Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt.
Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel sind am Freitagnachmittag vier Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Zwei Autos waren frontal kollidiert. Die Bundesstraße musste stundenlang gesperrt werden. Auch ein Hubschrauber war vor Ort.

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Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall laut Polizei gegen 15 Uhr auf der B176 Kössener Straße. Ein 38-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Nürnberger Land war mit seinem Pkw von Kössen kommend in Richtung Schleching in Deutschland unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich sein 10-jähriger Sohn und seine 13-jährige Tochter.

Zeitgleich fuhr eine 20-jährige Landsfrau aus dem Landkreis Esslingen mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Noch im Gemeindegebiet von Kössen kam es dann aus unbekannter Ursache zur Frontal-Kollision!

Zitat Icon

Der Wagen der 20-Jährigen prallte durch die Wucht des Aufpralls zunächst rechts gegen die Leitschiene und krachte dann links gegen die dortige Mauer.

Ermittler von der Polizei

Beide Autos massiv beschädigt
Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Pkw des 38-Jährigen quer über die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stillstand. „Der Wagen der 20-Jährigen prallte durch die Wucht des Aufpralls zunächst rechts gegen die Leitschiene und krachte dann links gegen die dortige Mauer“, so die Polizei.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der Unfall löste einen großen Einsatz aus.
Der Unfall löste einen großen Einsatz aus.(Bild: ZOOM Tirol)

Alle Insassen ins Krankenhaus eingeliefert
Die beiden Fahrzeuglenker sowie die beiden Kinder erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht.

Am Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Kössen mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften, der Notarzthubschrauber „C4“ sowie ein Abschleppunternehmen beteiligt.

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Bundesstraße komplett gesperrt
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kössener Straße im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr für weitere rund 30 Minuten mittels wechselseitiger Anhaltungen geregelt.

Die genaue Ursache des Frontalzusammenstoßes ist derzeit noch Gegenstand der Erhebungen.

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