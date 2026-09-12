Hunde-Opi „Alfi“ im Weingarten erschossen

Blutiges Fell

Auch die nächsten Tage fehlte trotz Nachschau jede Spur von dem Rüden. Erst vier Tage später erfuhr der Niederösterreicher, dass ein toter Hund entdeckt wurde, und fuhr mit dem Finder zu der Stelle. „Es war ganz in der Nähe von unserem Platz, man hat es dann auch schon gerochen. Ich habe sofort das Blut und die Schusswunde am Rumpf gesehen“, erzählt der Hundehalter traurig im Gespräch mit der „Krone“.