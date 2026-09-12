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Mit Schalldämpfer?

Hunde-Opi „Alfi“ im Weingarten erschossen

Tierecke
12.09.2026 08:31
Der 14-jährige „Alfi“ wurde im August auf seiner üblichen Gassi-Runde erschossen – sein Herrl ...
Der 14-jährige „Alfi“ wurde im August auf seiner üblichen Gassi-Runde erschossen – sein Herrl ist schwer geschockt!(Bild: stock.adobe.com/Michal/zVg)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Der beschauliche Lebensabend des Rüden „Alfi“ ging jäh zu Ende. Sein Herrl entdeckte nach vier Tagen Abgängigkeit den leblosen Körper in einem Weingarten in Walkersdorf am Kamp (NÖ). Wer dem Vierbeiner eine tödliche Schusswunde verpasst hat, wird wohl offen bleiben ...

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Für Herbert Bichler und seinen 14-jährigen Begleiter „Alfi“ sollte es an einem sonnigen Tag im August die übliche Gassi-Runde werden. Die beiden gingen es immer eher gemütlich an, denn altersbedingt legte der betagte Rüde keine weiten Strecken mehr zurück. 

„Wir fahren immer in den Weingarten. Dort lese ich meine Zeitung und ,Alfi‘ geht ein bisschen herum und schnuppert. Er ist schon alt und entfernt sich nicht mehr weit, weil ihm das zu anstrengend ist. Die Weinbauern kennen uns und haben überhaupt kein Problem damit. Auch die Jäger kennen ihn eigentlich und sein Freilauf wurde nie beanstandet“, erinnert sich Bichler. 

Einfach verschwunden
Doch dann passiert das, wovor jeder Hundehalter Angst hat. Der Hund verschwindet kurz aus dem Sichtfeld und taucht nie wieder auf. „Es war schrecklich“, erinnert sich „Alfis“ Herrl, der selbst auch nicht mehr gut zu Fuß ist. Er wartete schließlich noch drei Stunden, dann brach Herbert Bichler die Suche ab und fuhr nach Hause.

Den Weingarten kannte der betagte Nova-Scotia-Mischling „Alfi“ genau, er war fast jeden Tag dort ...
Den Weingarten kannte der betagte Nova-Scotia-Mischling „Alfi“ genau, er war fast jeden Tag dort und genoss mit seinem Herrl Herbert Bichler (Foto) die Natur und die gemeinsame Zeit. Warum der Hunde-Opi erschossen wurde, ist ein Rätsel.(Bild: zVg)

Blutiges Fell
Auch die nächsten Tage fehlte trotz Nachschau jede Spur von dem Rüden. Erst vier Tage später erfuhr der Niederösterreicher, dass ein toter Hund entdeckt wurde, und fuhr mit dem Finder zu der Stelle. „Es war ganz in der Nähe von unserem Platz, man hat es dann auch schon gerochen. Ich habe sofort das Blut und die Schusswunde am Rumpf gesehen“, erzählt der Hundehalter traurig im Gespräch mit der „Krone“.

Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die dann auch die Abholung des Kadavers veranlasste. Schuss habe er keinen gehört, aber es könne ein Schalldämpfer eingesetzt worden sein, so Bichler. Der Einsatz von Gewehren mit Schalldämpfern ist eigentlich nur aktiven Jägern vorbehalten, doch würde ein Waidmann so etwas tun?

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Schalldämpfer im Weingarten?
Wenn es nach dem Niederösterreichischen Jagdverband geht, eher nicht. Der Einsatz von Schalldämpfern sei zwar rechtlich gedeckt, und auch wildernde Hunde, die sich der „Einwirkung ihres Halters“ entzogen haben, dürfen geschossen werden. Aber – und davon ist bei dem 14-jährigen „Alfi“ auszugehen – es bestehe kein Recht, einen Hund abzuschießen, der aufgrund seiner Schnelligkeit keine Gefahr für das freilebende Wild darstellt. 

Weiters sei der Kadaver zu entsorgen und dürfe nicht liegen gelassen werden. Auch die Behörde müsse über den Abschuss informiert werden, was ebenfalls nicht passiert sein dürfte.

Ruhe in Frieden, lieber „Alfi“!
Ruhe in Frieden, lieber „Alfi“!(Bild: zVg)

Wer also den tödlichen Schuss im Weingarten abgegeben hat, bleibt offen. Zurück bleiben ein trauriger Hundehalter und die Frage, warum ausgerechnet ein 14 Jahre alter Vierbeiner zur Zielscheibe geworden sein soll. Eine Frage, auf die „Alfis“ Herrl bis heute keine Antwort hat.

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