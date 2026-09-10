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Neuer Prozess

Mette-Marits Sohn Marius Høiby: Berufung durch!

Royals
10.09.2026 11:25
Marius Borg Høiby beim Begräbnis von König Harald V. in Oslo. Jetzt wurde bekannt, dass seine ...
Marius Borg Høiby beim Begräbnis von König Harald V. in Oslo. Jetzt wurde bekannt, dass seine Berufung verhandelt wird.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
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Von krone.at

Der Fall von Marius Borg Høiby wird neu verhandelt. Nach dem Urteil gegen den Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit ist sein Rechtsmittel zugelassen worden.

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 „Das Berufungsgericht wird umgehend mit den Vorbereitungen für das Verfahren beginnen“, hieß es in einer Pressemitteilung am Donnerstag. „Ein Termin für die Berufungsverhandlung steht vorläufig nicht fest.“ Høibys Verteidiger Petar Sekulic sagte dem Fernsehsender NRK, er habe die Entscheidung erwartet und sei zufrieden.

Berufung gegen vier Jahre Haft wegen Vergewaltigung
Høiby war im Juni vom Bezirksgericht Oslo zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen, Missbrauchs in einer engen Beziehung, Gewalttaten und mehrerer Verstöße gegen eine einstweilige Verfügung schuldig.

Marius verließ den Osloer Dom nach der Trauermesse gemeinsam mit seinen Stief-Cousinen Maud ...
Marius verließ den Osloer Dom nach der Trauermesse gemeinsam mit seinen Stief-Cousinen Maud Angelica Behn (links) und Leah Isadora Behn, den Töchtern von Prinzessin Märtha Louise.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Wegen Vergewaltigung verurteilt
Høiby war im Juni wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, häuslicher Gewalt und einer ganzen Reihe weiterer Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen die Verurteilung wegen der beiden Vergewaltigungen sowie der Misshandlung einer Ex-Freundin hatte der 29-Jährige Berufung eingelegt. Ein Berufungsprozess könnte im kommenden Jahr stattfinden.

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Momentan befindet sich Høiby in Untersuchungshaft, diese verbringt er aber mit elektronischer Fußfessel im Zuhause der norwegischen Königsfamilie, Gut Skaugum. Nach dem Tod seines Zieh-Opas, des norwegischen Königs Harald V., vor knapp zwei Wochen hatte er mehrfach Ausgang bekommen. Auch an dem Begräbnis des Monarchen am Mittwoch durfte er teilnehmen.

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