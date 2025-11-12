Vorteilswelt
Waffenversteck in Wien

Weiterer Hamas-Helfer in Deutschland festgenommen

Ausland
12.11.2025 16:54
In Deutschland ist ein mutmaßliches Hamas-Mitglied aus dem Libanon festgenommen worden. Der Mann ...
In Deutschland ist ein mutmaßliches Hamas-Mitglied aus dem Libanon festgenommen worden. Der Mann soll der Terrororganisation Waffen beschafft haben (Symbolbild).(Bild: APA)

In Deutschland ist ein weiteres mutmaßliches Hamas-Mitglied festgenommen worden. Dem Mann wird vorgeworfen, Waffen beschafft zu haben, die Mordanschlägen auf israelische oder jüdische Einrichtungen dienen sollten. Erst in der vergangenen Woche wurde ein Waffenversteck in Wien ausgehoben.

Bei dem nun Festgenommenen handelt es sich um einen Libanesen. Er soll im August ein vollautomatisches Gewehr, acht Pistolen und Munition in Deutschland besorgt haben. Diese seien dann zu einem weiteren Beschuldigten transportiert worden, der Anfang Oktober in Berlin festgenommen worden sei, teilte die deutsche Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Auch zwei weitere Männer waren damals festgenommen worden.

In diesem Zusammenhang wird auch gegen den Sohn eines hochrangigen Hamas-Funktionärs ermittelt, der in London war. Wie berichtet, wurde in der vergangenen Woche auch ein Waffenversteck in Wien ausgehoben. Dort wurden mehrere Faustfeuerwaffen und dazugehörige Magazine entdeckt.

Dem Palästinenser wird vorgeworfen, die Terrororganisation Hamas finanziell unterstützt zu haben ...
Bereits seit Anfang Oktober hatten die heimischen Behörden wegen mutmaßlicher Verbindungen zu der palästinensischen Terrororganisation in Österreich ermittelt. Auslöser war ein vereitelter Anschlag in Deutschland. Die Hamas agiert europaweit.

