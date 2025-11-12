Weiterer Hamas-Helfer in Deutschland festgenommen

Bei dem nun Festgenommenen handelt es sich um einen Libanesen. Er soll im August ein vollautomatisches Gewehr, acht Pistolen und Munition in Deutschland besorgt haben. Diese seien dann zu einem weiteren Beschuldigten transportiert worden, der Anfang Oktober in Berlin festgenommen worden sei, teilte die deutsche Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Auch zwei weitere Männer waren damals festgenommen worden.