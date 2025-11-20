Erste Fotos zeigen Waffenlager von Hamas in Wien

Bei der Geheimdienst-Operation konnten mehrere Zellen gesprengt und Verstecke für Anschläge auf jüdische Einrichtungen enttarnt werden. Auch in der Bundeshauptstadt wurde ein sogenannter Bunker von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) nach einem Tipp in einem Lagerraum gefunden. Auf den ersten vorliegenden Fotos sind fünf Pistolen samt zehn Magazinen mit weit mehr als 100 Schuss Munition zu sehen. Außerdem waren in dem unscheinbaren Koffer auch Sprengsätze versteckt. Genug Wiener Waffen für Terroristen, um ein Blutbad anzurichten.