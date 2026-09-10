Warum Arbeiten über 60 oft nicht möglich ist

Für die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) ist das der falsche Weg. „Bevor wir darüber reden, Menschen länger arbeiten zu lassen, müssen wir sicherstellen, dass sie überhaupt gesund bis zum heutigen Pensionsalter kommen“, sagte der Bundesvorsitzende der FSG Josef Muchitsch bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Hohenems. Gerade am Bau, in der Pflege, der Produktion oder Arbeiten im Freien würden Erwerbstätige über die Jahre an ihre körperlichen Grenzen stoßen, betonte Muchitsch, der zugleich Chef der Gewerkschaft Bau-Holz ist und für ein Treffen mit den Sozialpartnern in Vorarlberg weilte.