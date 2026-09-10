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Warum Arbeiten über 60 oft nicht möglich ist

Vorarlberg
10.09.2026 14:25
Der FSG-Bundesvorsitzende Josef Muchitsch (links) mit Manuela Auer und Andreas Ammann (beide FSG ...
Der FSG-Bundesvorsitzende Josef Muchitsch (links) mit Manuela Auer und Andreas Ammann (beide FSG Vorarlberg) fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Chancen für ältere Arbeitnehmer.(Bild: FSG Vorarlberg)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Die Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) um Josef Muchitsch sehen eine Erhöhung des Pensionsalters sehr kritisch. In Vorarlberg hat fast die Hälfte der Erwerbstätigen ab 60 gesundheitliche Einschränkungen, zeitgleich steigt die Arbeitslosigkeit unter älteren Frauen deutlich. 

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Mit über 60 noch arbeiten? Für viele Arbeitnehmer in Vorarlberg klingt das nicht nach Selbstverständlichkeit. Rund 45 Prozent der Erwerbstätigen ab 60 leiden nach Angaben der Zuständigen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Österreich bereits unter gesundheitlichen Einschränkungen oder chronischen Krankheiten. Trotzdem wird von Wirtschaftsseite immer wieder ein höheres Pensionsalter gefordert. Die Verantwortlichen der Industriellenvereinigung denken sogar über 70 Jahre nach!

Josef Muchitsch war zu Besuch im Ländle.
Josef Muchitsch war zu Besuch im Ländle.(Bild: FSG Vorarlberg)

Für die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) ist das der falsche Weg. „Bevor wir darüber reden, Menschen länger arbeiten zu lassen, müssen wir sicherstellen, dass sie überhaupt gesund bis zum heutigen Pensionsalter kommen“, sagte der Bundesvorsitzende der FSG Josef Muchitsch bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Hohenems. Gerade am Bau, in der Pflege, der Produktion oder Arbeiten im Freien würden Erwerbstätige über die Jahre an ihre körperlichen Grenzen stoßen, betonte Muchitsch, der zugleich Chef der Gewerkschaft Bau-Holz ist und für ein Treffen mit den Sozialpartnern in Vorarlberg weilte.

Auch die Entwicklungen am Arbeitsmarkt sprechen aus Gewerkschaftssicht gegen eine Anhebung. Seit 2024 wird das Pensionsantrittsalter der Frauen angehoben – die Folge sind mehr ältere Frauen in der Arbeitslosigkeit, wie die Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) kürzlich festgestellt hat.

Unternehmen stellen sehr selten Ältere ein 
In Vorarlberg stieg die Arbeitslosigkeit der über 50-jährigen Frauen zuletzt um 17,4 Prozent. Rund 30 Prozent der österreichischen Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten haben nach Angaben der Arbeiterkammer keinen einzigen Mitarbeiter über 60 Jahre. „Genau jene, die nach einer Anhebung des Pensionsalters rufen, wollen wiederum keine älteren Mitarbeiter anstellen“, kritisiert AK-Vizepräsidentin Manuela Auer von der FSG Vorarlberg. „Ein höheres Pensionsalter schafft keinen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz“, ergänzte ihr Fraktionskollege AK-Kontrollausschussobmann Andreas Ammann.

„Das Pensionssystem ist sicher“, betonten alle drei immer wieder. Die Zahlen der Europäischen Kommission seien eindeutig: Die gesamten öffentlichen Pensionsausgaben Österreichs lagen 2022 bei 13,7 Prozent des BIP. Aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge steigen sie bis 2032 vorübergehend auf 15,1 Prozent. Danach sinkt der Anteil wieder und liegt 2070 bei 14,0 Prozent des BIP. „Das ist keine Prognose eines unfinanzierbaren Systems, sondern zeigt einen bewältigbaren demografischen Peak“, so Ammann. „Nicht das Pensionsalter muss steigen, sondern die Qualität der Arbeitsplätze und die Zahl der Vollzeitbeschäftigten.“ Die Botschaft der FSG ist damit klar: Hände weg vom Pensionsalter!

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