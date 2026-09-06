„Letztes Jahr hatte ich keine Geburtstagsfeier!“

Das Geld von Adrians Mama hat für eine Party nicht gereicht. Nun sorgt die Caritas im Mutter-Kind-Haus für schöne Feste für Mamas und ihre Sprösslinge. Mit Kuchen, Geburtstagskerze und Geschenkpackerl.
Geburtstagspartys im Mutter-Kind-Haus Immanuel fanden oft nicht statt, weil manchen das Geld fehlte oder die Belastung und Konflikte im Alltag zu groß waren, um unbeschwert zu feiern. Also hat die Caritas Wien eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die allen Bewohnern einen Geburtstag mit Kuchen, Geburtstagskerzen und kleinen Geschenken möglich machen soll. Ab 20 Euro ist man dabei und kann armen Müttern oder deren Kindern ein schönes Fest bereiten.
Torwarthandschuhe für Adrian
„Wenn alle im Haus zusammenkommen und die Geburtstagskinder mit Torte, Singen und einem Geschenk hochleben lassen, ist das jedes Mal wunderschön“, so Lydia Rössler, die Leiterin der Unterkunft. „Ich erinnere mich noch an die Feier von Adrian. Sein sehnlichster Wunsch waren Torwarthandschuhe. Als er das Packerl öffnete, hat er sich so gefreut, dass er sogar mit den Handschuhen schlafen gegangen ist.“ Damit es auch weiterhin schöne Geburtstagsfeste gibt, ist man auf Spenden angewiesen.
Infos: www.caritas.at
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