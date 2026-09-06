„Letztes Jahr hatte ich keine Geburtstagsfeier!“

Torwarthandschuhe für Adrian

„Wenn alle im Haus zusammenkommen und die Geburtstagskinder mit Torte, Singen und einem Geschenk hochleben lassen, ist das jedes Mal wunderschön“, so Lydia Rössler, die Leiterin der Unterkunft. „Ich erinnere mich noch an die Feier von Adrian. Sein sehnlichster Wunsch waren Torwarthandschuhe. Als er das Packerl öffnete, hat er sich so gefreut, dass er sogar mit den Handschuhen schlafen gegangen ist.“ Damit es auch weiterhin schöne Geburtstagsfeste gibt, ist man auf Spenden angewiesen.

Infos: www.caritas.at