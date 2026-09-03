Grenzüberschreitender Naturschutz und Frieden

Heimische Mitmachaktionen

Österreich beteiligt sich an den Green Belt Days mit Projekten in Ober- und Niederösterreich. Vom 4. bis 19. September findet für Menschen von 18 bis 30 Jahren im Weinviertel ein internationales Workcamp statt, mit Naturschutzarbeiten, Exkursionen und dem Austausch mit Teilnehmenden aus verschiedenen Ländern. Ein Highlight ist eine Kanutour auf der Thaya, bei der Wissen über Gewässerökologie und Renaturierung vermitelt wird. Am 12. September ladet der Naturschutzbund an der Maltsch in Oberösterreich zu einer grenzüberschreitenden Mitmachaktion ein. Naturschutzarbeit mit Naturerlebnis und spannenden Einblicken in die ökologische Bedeutung des Grünen Bands stehen auf dem Programm.