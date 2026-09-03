Grenzüberschreitender Naturschutz und Frieden

Das Grüne Band Europas ist ein einzigartiges Netzwerk wertvoller Lebensräume. Von der Barentsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt es sich über 12.500 Kilometer. Österreich beteiligt sich an den Green Belt Days mit Mitmachaktionen, Pflegeeinsätzen im Umweltschutz und Naturerlebnissen.
Das Grüne Band, das sich entlang des einstigen Eisernen Vorhang erstreckt, ist aber noch viel mehr. Es steht auch für die Verbindung von Menschen über Ländergrenzen hinweg. Naturschutz, Erinnerungskultur, Frieden und nachhaltige Entwicklung sind mit dieser internationalen Initiative stark verknüpft.
Bewusstsein schaffen
„Das Grüne Band zeigt eindrucksvoll, wie aus einer ehemaligen Trennlinie ein verbindender Lebensraum für Mansch und Natur werden kann“, sagt Alois Lang vom Naturschutzbund. Der Kopf der österreichischen Initiative ist überzeugt, dass praktische Naturschutzarbeit und gemeinsame grenzüberschreitende Aktivitäten der beste Weg sind, Bewusstsein für den Wert und die Bedeutung des Natur- und Friedensprojekts zu schaffen.
Heimische Mitmachaktionen
Österreich beteiligt sich an den Green Belt Days mit Projekten in Ober- und Niederösterreich. Vom 4. bis 19. September findet für Menschen von 18 bis 30 Jahren im Weinviertel ein internationales Workcamp statt, mit Naturschutzarbeiten, Exkursionen und dem Austausch mit Teilnehmenden aus verschiedenen Ländern. Ein Highlight ist eine Kanutour auf der Thaya, bei der Wissen über Gewässerökologie und Renaturierung vermitelt wird. Am 12. September ladet der Naturschutzbund an der Maltsch in Oberösterreich zu einer grenzüberschreitenden Mitmachaktion ein. Naturschutzarbeit mit Naturerlebnis und spannenden Einblicken in die ökologische Bedeutung des Grünen Bands stehen auf dem Programm.
Infos unter: www.gruenesband.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.