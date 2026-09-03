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Green Belt Days

Grenzüberschreitender Naturschutz und Frieden

Ombudsfrau
03.09.2026 11:27
Pflegeeinsatz: Mähen mit der Sense entlang des grünen Bands.
Pflegeeinsatz: Mähen mit der Sense entlang des grünen Bands.(Bild: Julia Kropfberger)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Das Grüne Band Europas  ist ein  einzigartiges Netzwerk wertvoller Lebensräume. Von der Barentsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt es sich über 12.500 Kilometer. Österreich beteiligt sich an den Green Belt Days mit Mitmachaktionen, Pflegeeinsätzen im Umweltschutz und Naturerlebnissen. 

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Das Grüne Band, das sich entlang des einstigen Eisernen Vorhang erstreckt, ist aber noch viel mehr.  Es steht auch für die Verbindung von Menschen über Ländergrenzen hinweg. Naturschutz, Erinnerungskultur, Frieden und nachhaltige Entwicklung sind mit dieser internationalen Initiative stark verknüpft.

Bewusstsein schaffen
„Das Grüne Band zeigt eindrucksvoll, wie aus einer ehemaligen Trennlinie ein verbindender Lebensraum für Mansch und Natur werden kann“, sagt Alois Lang vom Naturschutzbund. Der Kopf der österreichischen Initiative  ist überzeugt, dass praktische Naturschutzarbeit und gemeinsame grenzüberschreitende Aktivitäten der beste Weg sind, Bewusstsein für den Wert und die Bedeutung des Natur- und Friedensprojekts zu schaffen.

Heimische Mitmachaktionen 
Österreich beteiligt sich an den Green Belt Days mit Projekten in Ober- und Niederösterreich.  Vom 4. bis 19. September findet für Menschen von 18 bis 30 Jahren im Weinviertel ein internationales Workcamp statt, mit Naturschutzarbeiten, Exkursionen und dem Austausch mit Teilnehmenden aus verschiedenen Ländern. Ein Highlight ist eine Kanutour auf der Thaya, bei der Wissen über Gewässerökologie und Renaturierung vermitelt wird. Am 12. September ladet der Naturschutzbund  an der Maltsch in Oberösterreich zu einer grenzüberschreitenden Mitmachaktion ein. Naturschutzarbeit mit Naturerlebnis und spannenden Einblicken in die ökologische Bedeutung des Grünen Bands stehen auf dem Programm.

Infos unter: www.gruenesband.at

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