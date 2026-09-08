Pflege: „Das System ist menschenunwürdig!“

Die 52-jährige Tirolerin stemmt einen Alltag, den sich andere kaum vorstellen können. Sie kümmert sich um ihre beiden erwachsenen, behinderten Brüder, die mit ihr im gemeinsamen Haushalt leben. Einer der beiden, er ist 45 Jahre alt, benötigt besonders viel Pflege, denn er ist inkontinent.

Bisheriger Verein „ging in Pension“

Bis vor Kurzem kam daher morgens für eine Stunde eine Pflegekraft, um das Duschen und die anschließende Versorgung zu übernehmen. Das geht jetzt nicht mehr. Denn der bisher engagierte Verein wurde nach der Pensionierung des Obmanns geschlossen.