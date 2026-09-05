Deutschkreutz: Güterverkehr raus aus dem Ortskern

„Mobilität für die Menschen“

Danach kommt der Bahnhof Deutschkreutz an die Reihe. Von März bis November 2028 wird dieser umfassend modernisiert und barrierefrei gestaltet. „Wir investieren damit gezielt in eine moderne und barrierefreie Mobilität für die Menschen in der Region“, erklärt Infrastrukturminister Peter Hanke. Geplant sind ein barrierefrei erreichbarer Mittelbahnsteig, erneuerte Gleise und Weichen sowie ein neuer Bahnhofsvorplatz mit vier Bushaltestellen.