Maduro meldet sich aus US-Gefängnis zu Wort

Kein Zugang zu Zeitungen oder zum Internet

Maduro hat im Gefängnis keinen Zugang zu Zeitungen oder zum Internet, darf aber nach Angaben einer Quelle aus seinem Umfeld 300 Minuten im Monat mit seiner Familie und seinen Anwälten telefonieren, wobei ein Gespräch maximal 15 Minuten dauern darf. Sein Sohn, Nicolás Maduro Guerra, hatte gesagt, sein Vater sei in guter Verfassung und verbringe seine Zeit mit dem Studium der Bibel.