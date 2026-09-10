Scheinloser Kroate gab Mietauto nicht mehr zurück

Auch bei der Führerscheinkontrolle stellte sich heraus, dass der 38-Jährige keine Lenkberechtigung hatte. Schließlich gab er beim Verhör auf der Grenzpolizeistation Piding zu, dass er den Pkw nach Ablaufen des Mietvertrags nicht an die Mietwagenfirma zurückgegeben hatte. Seine Fahrererlaubnis wurde ihm scheinbar entzogen, wie die bayerische Polizei in einer Aussendung berichtet.