Scheinloser Kroate gab Mietauto nicht mehr zurück

Führerscheinlos und mit einem unterschlagenen Auto war ein 38-jähriger Kroate mit seiner Familie am Mittwoch auf der A8 nahe der Salzburger Grenze in Richtung München unterwegs. Die bayerische Grenzpolizei hielt ihn bei der Raststätte Hochfelln Nord an und kam ihm auf die Schliche.
Der Kroate fuhr das Mietauto mit deutscher Zulassung auf der A8 Richtung München, als er zur Kontrolle von bayerischen Grenzpolizisten angehalten wurde.
Beim Abgleich des Kennzeichens mit dem Fahndungsbestand kamen ihm die Beamten darauf, dass das betroffene Mietfahrzeug wegen Unterschlagung zur Sicherstellung ausgeschrieben war.
Auch bei der Führerscheinkontrolle stellte sich heraus, dass der 38-Jährige keine Lenkberechtigung hatte. Schließlich gab er beim Verhör auf der Grenzpolizeistation Piding zu, dass er den Pkw nach Ablaufen des Mietvertrags nicht an die Mietwagenfirma zurückgegeben hatte. Seine Fahrererlaubnis wurde ihm scheinbar entzogen, wie die bayerische Polizei in einer Aussendung berichtet.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.