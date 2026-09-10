Wolf geht es nun auch im Saalachtal an den Kragen

Die notwendigen Untersuchungen für die aktuellen Vorfälle in Unken stehen noch aus, die DNA-Analyse ist noch ausständig. Dennoch nimmt Svazek die Risse zum Anlass, die bestehende Wolf-Maßnahmengebietsverordnung zu erweitern. So wird künftig auch der Wildraum Saalachtal in die Maßnahmenverordnung integriert. Dieser Wildraum umfasst die drei Wildregionen Loferer und Leoganger Steinberge, Unkental sowie Reiter Steinberge – Weißbach.