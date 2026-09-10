Wolf geht es nun auch im Saalachtal an den Kragen

In Unken wurden jüngst drei tote Schafe gefunden. Laut fachlicher Einschätzung dürfte ein Wolf die Tiere gerissen haben. LH-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) verschärft daher erneut die Gangart – der Wolf darf nun auch im Wildraum Saalachtal abgeschossen werden.
Die notwendigen Untersuchungen für die aktuellen Vorfälle in Unken stehen noch aus, die DNA-Analyse ist noch ausständig. Dennoch nimmt Svazek die Risse zum Anlass, die bestehende Wolf-Maßnahmengebietsverordnung zu erweitern. So wird künftig auch der Wildraum Saalachtal in die Maßnahmenverordnung integriert. Dieser Wildraum umfasst die drei Wildregionen Loferer und Leoganger Steinberge, Unkental sowie Reiter Steinberge – Weißbach.
„Der aktuelle Riss führt uns erneut vor Augen, worum es letztlich geht. Wolfsrisse bedeuten schweres Tierleid und verlangen dort rasches Handeln, wo die Gefahr weiterer Schäden besteht“, meint Marlene Svazek hierzu.
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