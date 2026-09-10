Nicht jeder darf in die Salzburger Altstadt hinein

„Eine ausgefüllte und unterschriebene Arbeitnehmer-innen Bestätigung ist bei der Zufahrt mitzuführen.“ Im groben Amtsdeutsch verfasst (und brav gegendert) war dies einer jener 14 Punkte, mit denen die Stadtregierung ihre neueste Idee zum Thema Stau durchsetzen wollte. Nicht alle dürfen rein! Haben Sie ein S, SL, HA, BGL, BGD, REI oder LF-Kennzeichen am Auto? Oder nachweislich einen Termin in der City? Vielleicht sind Sie auf dem Weg zum Mediziner? Dann durften Sie im Juli und August 2026 das Zentrum Salzburgs anvisieren. Und natürlich auch wieder verlassen. Da sich der komplizierte Verordnungstext nicht mehr auf eine übersichtliche Tafel drucken ließ, wählte die Stadt den QR-Code. Zu sehen war dies bei den Stadteinfahrten auf gelben Tafeln am Straßenrand.