Spuk für gebundene Bischofshofen-Kicker vorbei

Wie der Salzburger Fußballverband (SFV) am Donnerstagmorgen mitteilte, können alle Spieler, die derzeit noch an den BSK gebunden sind, der Klub gemäß § 13 des ÖFB-Regulativs gratis verlassen und sich einen neuen Verein suchen. Vorerst befristet bis zum 30. Juni 2027. Hintergrund: Den Bischofshofenern wurde im Sommer die Nutzung des Sportplatzes aufgrund anhaltender Streitereien entzogen. Das Aus in allen Bewerben des SFV war damit besiegelt.