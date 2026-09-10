Autofahrer brauchen am Wochenende viel Geduld

Mit dem Ende der Sommerferien in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark ist am Wochenende mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen. Gleichzeitig enden auch die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg.
Autofahrer müssen daher mit gröberen Verzögerungen rechnen. In Salzburg dürften auf der Tauernautobahn (A10) die Mautstelle St. Michael sowie die Baustellenbereiche zwischen Eben und Flachau die größten Problembereiche werden.
Bis einschließlich 13. September gelten auf der A 10 zudem weiterhin Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich dürfen bestimmte Anschlussstellen im Land Salzburg nicht verlassen. Zusätzlich gilt zwischen Salzburg und der Mautstelle St. Michael Tempo 100.
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