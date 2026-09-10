Neumayer kämpft sich ins Viertelfinale von Tulln

Misolic: „Habe das ganze Match mein Spiel gesucht!“

Bereits zuvor hatte Filip Misolic, der nach seinem Comeback in New York in Tulln die erste Runde überstanden hatte, verloren. Der Steirer unterlag dem Schweizer Qualifikanten Mika Brunold 1:6, 7:6(2), 2:6. „Ich habe das ganze Match mein Spiel gesucht“, meinte Misolic danach. Er musste auch behandelt werden und erhielt am Oberschenkel einen Verband. „Nichts Großes“, mutmaßte Misolic danach. Der für den Davis Cup nicht Nominierte will kommende Woche einen Challenger in Polen bestreiten.