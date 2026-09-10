Ein Auswärtsspiel vor der eigenen Haustüre

Mit etwas Verspätung starteten die Eisbullen vom Salzburger Flughafen in Richtung Ängelholm. Wo heute die dritte Partie der Champions Hockey League-Ligaphase bei Rögle ansteht. Danach stand das übliche Programm an: Transfer zum Hotel, Mittagessen, Ruhephase und Nachmittagstraining, gefolgt von Videostudium und Abendessen. „Wir sind gut angekommen. Es ist immer etwas schwierig, nach so einer Reise dann gleich aufs Eis zu gehen, aber ich glaube, wir sind gut drauf“, erklärte Lukas Hörl. Speziell war der Auswärtstrip neben Development Coach Daniel Petersson, der aus Ängelholm stammt, vor allem für Isak Norlin. Der 20-Jährige kam erst im Sommer von Rögle (14 Einsätze in der SHL) an die Salzach. Da Wyatt Kalynuk weiter verletzt ausfällt, bleibt der junge Schwede, der eigentlich für die Red Bull Juniors vorgesehen war, Teil der Mannschaft.