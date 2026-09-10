Ein Auswärtsspiel vor der eigenen Haustüre

Die Eisbullen reisten nach Ängelholm zum CHL-Duell gegen Rögle – für Neuzugang Isak Norlin ein besonderes Heimspiel. Der Schwede könnte dort sein Bulls-Debüt geben und wurde nach dem Training von seiner Mutter überrascht. Eine „Krone“-Kolumne von Sport-Redakteur Manuel Grill.
Die „Krone“ berichtet aus Ängelholm
Mit etwas Verspätung starteten die Eisbullen vom Salzburger Flughafen in Richtung Ängelholm. Wo heute die dritte Partie der Champions Hockey League-Ligaphase bei Rögle ansteht. Danach stand das übliche Programm an: Transfer zum Hotel, Mittagessen, Ruhephase und Nachmittagstraining, gefolgt von Videostudium und Abendessen. „Wir sind gut angekommen. Es ist immer etwas schwierig, nach so einer Reise dann gleich aufs Eis zu gehen, aber ich glaube, wir sind gut drauf“, erklärte Lukas Hörl. Speziell war der Auswärtstrip neben Development Coach Daniel Petersson, der aus Ängelholm stammt, vor allem für Isak Norlin. Der 20-Jährige kam erst im Sommer von Rögle (14 Einsätze in der SHL) an die Salzach. Da Wyatt Kalynuk weiter verletzt ausfällt, bleibt der junge Schwede, der eigentlich für die Red Bull Juniors vorgesehen war, Teil der Mannschaft.
Und wie das Leben so spielt, könnte er ausgerechnet im Auswärtsspiel vor der eigenen Haustür sein Debüt im Bulls-Trikot feiern – gegen Liberec gab’s keine Minuten auf dem Eis. „Es ist natürlich sehr speziell für mich. Vor allem ist es auch ungewohnt, auf der anderen Seite zu stehen“, schmunzelte der Verteidiger. Der schon vor der Einheit in einer der zwei Trainingshallen von Rögle-Mitarbeitern begrüßt und geherzt wurde.
Mutter begrüßte Norlin mit zwei Hunden
Besonders wurde es aber erst nach dem Training. Da wurde Isak von seiner Mutter und zwei Hunden überrascht. „Meine Mutter habe ich seit über einem Monat nicht mehr gesehen, es ist natürlich ein tolles Gefühl“, strahlte Norlin. Der Fokus liegt aber dennoch ganz klar auf der heutigen Partie, in der die Eisbullen punkten wollen. „Es wird sehr schwierig, ich kenne die meisten aus dem Team. Es wird lustig, gegen sie zu spielen. Die beste Chance haben wir, wenn wir an unserem Plan festhalten“, rechnet sich auch der Skandinavier etwas aus.
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