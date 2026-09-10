Feuerwehr barg Klein-Lkw nach Leitplanken-Unfall

Auf eine Leitschiene aufgefahren ist ein Klein-Lkw auf der Pinzgauer Straße (B311) in St. Veit im Pongau am Donnerstagnachmittag. Dabei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt und blieb am Bankett liegen. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus.
Warum das Gespann um kurz nach 15 Uhr von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke fuhr, ist bislang unbekannt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, entfernte den Anhänger von der Fahrbahn und unterstützte das Abschleppunternehmen.
Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Neben den Floriani waren auch die Straßenmeisterei und die Polizei im Einsatz.
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