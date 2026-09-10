Das ist Salzburgs Achtelfinalgegner im Cup

Red Bull Salzburg und der FC Pinzgau haben sich souverän für das Achtelfinale im heimischen Frauen-Cup qualifiziert. Am Donnerstag wurde die Runde ausgelost. Beide Klubs bekommen es im November daheim mit Linzer Teams zu tun.
Mit einem 15:1 in Telfs sorgte Red Bull Salzburg in der ersten Runde des ÖFB-Frauen-Cups für mächtig Aufsehen. Der Einzug in das Achtelfinale stand für den Vorjahresfinalisten damit nie in Gefahr. Auch Zweitligist FC Pinzgau Saalfelden zog dank eines 3:0-Sieges gegen Wacker Innsbruck souverän in die nächste Runde ein.
Red Bull Salzburg empfängt Blau-Weiß Linz
Zum Auftakt hatten beide also Tiroler Teams vor der Brust. Im Achtelfinale, das am 7. oder 8. November gespielt wird, warten auf beide jetzt Klubs aus Linz. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Red Bull Salzburg trifft – wie in der Vorsaison im Viertelfinale – auf Ligakonkurrent Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen. In der Bundesliga duellierten sich die Teams in Runde zwei. Die Bullen gewannen 2:0.
Wie Salzburg hat auch Saalfelden ein Heimspiel zugelost bekommen, denn der LASK gastiert im Pinzgau. Während die Bullen als Favorit in ihr Duell gehen, ist der FCPS klarer Außenseiter.
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