Das ist Salzburgs Achtelfinalgegner im Cup

Red Bull Salzburg empfängt Blau-Weiß Linz

Zum Auftakt hatten beide also Tiroler Teams vor der Brust. Im Achtelfinale, das am 7. oder 8. November gespielt wird, warten auf beide jetzt Klubs aus Linz. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Red Bull Salzburg trifft – wie in der Vorsaison im Viertelfinale – auf Ligakonkurrent Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen. In der Bundesliga duellierten sich die Teams in Runde zwei. Die Bullen gewannen 2:0.