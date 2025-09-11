Mobilitätspreis: „Zukunftsfit für Stadt und Land“

Schnelle Verbindungen sichergestellt

Wegen schmaler, lang gezogener geografischer Strukturen mit vielen Dörfern sei es eine besondere Herausforderung, ein flächendeckendes, attraktives Öffi-Angebot zu schaffen. Die VBB verfüge über ein klar strukturiertes Liniennetz mit 26 Buslinien, das auf den Hauptachsen schnelle Verbindungen sicherstellt – bis zu überregionalen Zielen wie Graz, Wien und Wiener Neustadt. „Der Mobilitätspreis ist ein weiterer Beleg für die VBB-Leistungen“, lobt Landesrat Heinrich Dorner.