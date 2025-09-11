Vorteilswelt
Mobilitätspreis: „Zukunftsfit für Stadt und Land“

Burgenland
11.09.2025 19:00
Der Mobilitätspreis wurde an die Verkehrsbetriebe Burgenland verliehen.
Der Mobilitätspreis wurde an die Verkehrsbetriebe Burgenland verliehen.(Bild: Landesmedienservice Burgenland)

Mit dem Mobilitätspreis wurden die Verkehrsbetriebe Burgenland ausgezeichnet. 

Vielversprechende Projekte hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im Fokus. „Zukunftsfit für Stadt und Land“, so das Motto. Die höchste Auszeichnung ging an die Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB). „Die Mobilität von morgen muss den Ansprüchen in Städten und auf dem Land gleichermaßen gerecht werden, um der Bevölkerung günstige Fortbewegung zu bieten und Schadstoffe zu verringern“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Schnelle Verbindungen sichergestellt
Wegen schmaler, lang gezogener geografischer Strukturen mit vielen Dörfern sei es eine besondere Herausforderung, ein flächendeckendes, attraktives Öffi-Angebot zu schaffen. Die VBB verfüge über ein klar strukturiertes Liniennetz mit 26 Buslinien, das auf den Hauptachsen schnelle Verbindungen sicherstellt – bis zu überregionalen Zielen wie Graz, Wien und Wiener Neustadt. „Der Mobilitätspreis ist ein weiterer Beleg für die VBB-Leistungen“, lobt Landesrat Heinrich Dorner.

Neues Projekt
Von VCÖ, ÖBB und VOR prämiert wurden das Projekt FAIRlagern, das in Güssing, Neufeld und Eisenstadt Bewusstseinsaktionen setzt, damit kurze Strecken zu Fuß, per Rad oder Bus zurückgelegt werden, und Car2Flex von der Forschung Burgenland. Letzteres zeigt, wie E-Autos als Stromspeicher Schwankungen bei der Erzeugung erneuerbarer Energien ausgleichen können.

