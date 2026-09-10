Atombombe überlebt: Rekordspieler stirbt mit 86

In einem Interview mit dem Fernsehsender TBS erzählte Harimoto später, dass er ihr schmerzvolles Stöhnen nie vergessen habe. Er selbst verlor bei der Explosion das Bewusstsein und wachte in den Armen seiner blutenden Mutter wieder auf. Schwere Verbrennungen in der Kindheit schränkten zudem die Beweglichkeit seiner rechten Hand stark ein. Harimoto lernte deshalb, linkshändig Baseball zu spielen, und begann bereits in der Grundschule mit dem Sport.