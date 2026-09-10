Bühne frei für Humor, Tanz und Nachwuchstalente

Oberpullendorf wird am Freitag zur Freiluftbühne für Humor, Tanz und Musik: Die Faschingsgilde „Die Krebsler“ lädt zum vierten Sommerkabarett und holt sich die „Colourful Dancers“ mit ins Boot. Die jungen Talente haben dafür ein buntes Programm voller Tanz, Sketches und Überraschungen parat.
Wenn Hauptplatz die Scheinwerfer angehen, bleibt kein Platz für Langeweile. Zum vierten Mal laden „Die Krebsler“ zum beliebten Sommerkabarett, gemeinsam mit den „Colourful Dancers“. Ab 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Abend, bei dem sich Kabarett und Tanzeinlagen abwechseln. Für musikalische Stimmung sorgt die Live-Band „Blechherzen“ mit modernen Songs. „Heuer haben wir so viele Kinder in der Tanzgruppe wie noch nie. Wir wollen ihnen eine Plattform bieten, das Kabarett einmal auszuprobieren und sich auf der Bühne zu zeigen“, erklärt Krebsler-Obmann Emanuel Rom. Das Programm verspricht einen bunten Mix aus verschiedensten Themen und viel Unterhaltung. Bei den „Colourful Dancers“ laufen die Vorbereitungen bereits seit Anfang Juni. Über die gesamten Sommerferien wurde fleißig trainiert.
„Sehr, sehr viel Spaß‘‘ steht bevor
Leiterin Celine Leonie Weiss verspricht „sehr, sehr“ viel Spaß und zahlreiche Überraschungen. Zu den Höhepunkten zählen eine Minions-Nummer mit akrobatischen Elementen sowie eine Gruppe „Omas“, die zu einem Rap-Song über die Bühne tanzt.
Weiss achtet bei ihren Choreografien darauf, die individuellen Stärken der Kinder einzusetzen. Gleichzeitig seien Disziplin und Genauigkeit entscheidend, damit eine große Gruppe auf der Bühne harmoniert. Am Freitag heißt es schließlich: Die jungen Talente sind bereit die Bühne zu erobern und gemeinsam mit den Krebslern für einen Abend zu sorgen, bei dem wohl so mancher Lachmuskel zum Mitmachen animiert wird.
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