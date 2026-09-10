Bühne frei für Humor, Tanz und Nachwuchstalente

Wenn Hauptplatz die Scheinwerfer angehen, bleibt kein Platz für Langeweile. Zum vierten Mal laden „Die Krebsler“ zum beliebten Sommerkabarett, gemeinsam mit den „Colourful Dancers“. Ab 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Abend, bei dem sich Kabarett und Tanzeinlagen abwechseln. Für musikalische Stimmung sorgt die Live-Band „Blechherzen“ mit modernen Songs. „Heuer haben wir so viele Kinder in der Tanzgruppe wie noch nie. Wir wollen ihnen eine Plattform bieten, das Kabarett einmal auszuprobieren und sich auf der Bühne zu zeigen“, erklärt Krebsler-Obmann Emanuel Rom. Das Programm verspricht einen bunten Mix aus verschiedensten Themen und viel Unterhaltung. Bei den „Colourful Dancers“ laufen die Vorbereitungen bereits seit Anfang Juni. Über die gesamten Sommerferien wurde fleißig trainiert.