Brennendes Motorrad sorgte für Großeinsatz in Wien

Eine schwarze Rauchsäule hat am Donnerstagabend in Wien für Aufsehen gesorgt. Am Rennweg im Bereich des Belvederes standen zwei Fahrzeuge in Flammen.
Der dunkle Rauch war aus mehreren Wiener Bezirken zu sehen. Laut Feuerwehr soll ein Motorrad plötzlich zu brennen begonnen haben. Kurz darauf griff das Feuer auf einen Pkw über. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert.
Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Verletzte soll es keine geben. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden.
Benzinlacke in Flammen
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Benzinlacke in Flammen. Der Treibstoff war offenbar aus dem Motorrad ausgeronnen. Die Ermittlungen laufen.
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