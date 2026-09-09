Bundesmillionen für Vorarlbergs Schulen

Das Reformpaket von Bildungsminister Wiederkehr verändert vor allem die Verteilung der Ressourcen im Land. Durch den neu geschaffenen Chancenbonus erhalten Schulen mit besonders großen sozialen oder sprachlichen Herausforderungen Unterstützung. In Vorarlberg profitieren elf Volks- und Mittelschulen von den neuen Bundesmitteln. Österreichweit stehen dafür jährlich rund 65 Millionen Euro und bis zu 800 zusätzliche Stellen bereit. Welche Fachkräfte vor Ort gebraucht werden – ob mehr Lehrpersonal, Schulsozialarbeit oder Psychologen -, entscheiden die Vorarlberger im Rahmen ihrer Autonomie. Damit erhalten im Ländle deutlich mehr Schulen eine gezielte Unterstützung als bisher.