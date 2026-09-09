AMS und femail wollen weibliches Potenzial heben

Nicht weniger als 60 Prozent der Personen ohne AMS-Meldung, die dem Arbeitsmarkt jedoch nicht oder nur geringfügig zur Verfügung stehen, sind weiblich. Die Gründe dafür sind vielfältig: Gesundheitliche Einschränkungen, Pflege und Betreuung von Angehörigen und Kindern, fehlende Deutschkenntnisse, Fehlinformationen oder Unsicherheiten zählen dazu. Das soll sich ändern – gemeinsam mit dem AMS startet die Frauenberatungsstelle femail nun ein neues Programm namens „MIA“: In offenen Treffs und fortlaufenden Gruppen sollen Frauen Raum erhalten, sich in vertrauensvoller Atmosphäre auszutauschen, ihre Stärken zu entdecken und abseits von Vermittlungsdruck neue Perspektiven zu entwickeln.