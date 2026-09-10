Quereinsteiger sichern in Vorarlberg den Start

Anzeige bei Bezirkshauptmannschaft als letzter Schritt

Zum Thema Kopftuchverbot sagte Richter, dass bei Verstößen abgestufte Handlungsabläufe vorgesehen seien. Im ersten Schritt werde die Schülerin zum Abnehmen des Kopftuchs gebeten, kommt sie dem nicht nach, sollen Gespräche mit den Eltern folgen. Der letzte Schritt würde eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft sein. „Uns ist ein diskreter Umgang wichtig, damit die Schülerin nicht stigmatisiert wird.“ Eine weitere Neuerung im neuen Schuljahr betrifft die Suspendierung von Schülern – im vergangenen Schuljahr gab es 167 solcher Fälle. Für Schüler, die länger als drei Tage suspendiert werden, gibt es ab dem neuen Schuljahr eine verpflichtende Suspendierungsbegleitung.