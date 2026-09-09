Wolfgang Langes nimmt als Ortschef den Hut

17 Jahre war Wolfgang Langes Bürgermeister der Leiblachtal-Gemeinde Hohenweiler. Nun wird er – wie nach der Wahl im vergangenen Jahr angekündigt – zurücktreten.
Der Ortschef war zuletzt von den Mitgliedern der Gemeindevertretung gewählt worden. Bei den Gemeindewahlen 2025 gab es keine Bürgermeisterdirektwahl. Von 499 Wählern stimmten 495 für die „Überparteiliche Bürgerliste Hohenweiler“. Parteipolitik spielt in der kleinen Kommune offenbar keine Rolle.
Vizebürgermeister wird übernehmen
Langes Amt soll der bisherige Vizebürgermeister Herbert Sohm übernehmen. Bei der Gemeindevertretungssitzung am 28. September wird der Wechsel vollzogen werden.
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