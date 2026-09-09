Wolfgang Langes nimmt als Ortschef den Hut

Der Ortschef war zuletzt von den Mitgliedern der Gemeindevertretung gewählt worden. Bei den Gemeindewahlen 2025 gab es keine Bürgermeisterdirektwahl. Von 499 Wählern stimmten 495 für die „Überparteiliche Bürgerliste Hohenweiler“. Parteipolitik spielt in der kleinen Kommune offenbar keine Rolle.