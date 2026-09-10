„Kasimir“ sucht Rolli-freundliches Zuhause

Zuhause gesucht

Zu seinem Glück fehlt ihm nur noch eine passende Familie, für die sein Handicap kein Problem darstellt. „Er ist so ein herziger, freundlicher Kerl. Sein Herz ist voll mit Liebe und das zeigt er auch seiner Bezugsperson“, weiß Pflegemama Michaela Bonmassar über den Kleinen zu berichten. Sie hofft nun, dass sich jemand findet, bei dem „Kasimir“ einziehen darf und wo auf seine besonderen Bedürfnisse eingegangen wird.

Interessierte können sich unter 0660/450 86 66 bei Frau Bonmassar melden.