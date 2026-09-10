Kinder jahrelang misshandelt: Mütter verurteilt

Es sind Dinge, die andere Kinder mit Geborgenheit verbinden: Zähneputzen, Duschen, gemeinsam essen. Für drei junge Frauen sind sie bis heute Auslöser von Angst. Denn was sie als kleine Mädchen erlebten, verfolgt sie noch immer. Das Martyrium begann, als die Kinder gerade zwei oder drei Jahre alt waren und dauerte teilweise bis zu ihrem Auszug mit 16 Jahren an. Mal wurden sie in ein dunkles Badezimmer gesperrt, mal wurde ihnen Essen entzogen. Parierten sie nicht, wurde ihnen auf den Mund geschlagen oder dieser mit Kernseife ausgewaschen, teilweise bis sie bluteten. Immer wieder kam der Kochlöffel als Erziehungsmethode zum Einsatz. Dieser wurde in heißes Wasser gelegt, bevor dann auf die Kinder eingeschlagen wurde. Einem damals sechsjährigen Mädchen hatte die eigene Mutter mit einer Kette zwei Milchzähne ausgeschlagen.