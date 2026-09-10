Chancenbonus: Wer hat‘s erfunden?

Das vom Bildungsministerium angekündigte Chancenbonus-System soll künftig jene Schulen finanziell und personell unterstützen, die vor besonders großen sozioökonomischen Herausforderungen stehen. Dass die Neos dieses Modell nun als ihr Verdienst verkaufen, stößt VP-Bildungssprecherin und Klubobfrau Veronika Marte sauer auf. „Ich begrüße es sehr, dass die Bundesregierung mit dem Chancenbonus nun jenen Schulen ein zusätzliches Instrument zur Verfügung stellt, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Was die Neos allerdings verschweigen: Ein vergleichbares System gibt es an den Vorarlberger Pflichtschulen bereits seit mehreren Jahren. Das erfolgreiche Vorarlberger Modell wurde nun vom Bildungsminister aufgegriffen und für ganz Österreich weiterentwickelt.“