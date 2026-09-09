Freude über neue Sportlerbleibe in Rohrbach

Endlich ist es soweit: Nach dem verheerenden Brand hat die Stadt Dornbirn das zerstörte Clubheim auf der Sportanlage Rohrbach neu errichtet. Nach rund eineinhalb Jahren steht damit wieder die notwendige Infrastruktur für den Sport- und Vereinsbetrieb bereit. Da trifft es sich gut, dass die Admira Dornbirn heuer ihr 80-Jahr-Jubiläum begeht und am 20. September feiert – denn da wird dann auch gleich das neue Clubheim feierlich eröffnet. Insgesamt stehen nun rund 960 Quadratmeter überdachte Fläche zur Verfügung, untergebracht sind neben den Umkleiden und den Sanitärbereichen auch Räume für den Verein, Küche, Ausschank, Lager- und Technikräume. Auch ein überdachter Gastbereich ist Teil des Gebäudes. Ebenfalls wiederhergestellt wurde zudem die Tribüne.