Nach Quälerei: Bauer darf nie wieder Tiere halten

Hintergrund der Maßnahme ist ein Vorfall aus dem Oktober 2023. Nach einer Klauenpflege erlitt eine Kuh eine schwere Verletzung, bei der Teile der Zunge herausgerissen wurden. Der verantwortliche Landwirt ließ das schwer verletzte Tier vier Tage lang ohne tierärztliche Hilfe und ohne Schmerzmittel im Stall stehen, bevor es zur Schlachtung gebracht wurde. Die Verletzung wurde schließlich im Schlachthof entdeckt und zur Anzeige gebracht.