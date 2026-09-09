Alko-Unfall: 18-Jähriger verliert Führerschein

In der Nacht auf Mittwoch verlor ein 18-jähriger Autolenker, der in Andelsbuch unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann, der gegen 0.30 alleine im Auto saß, kollidierte mit einem Begrenzungsstein.
Durch den Aufprall geriet der Wagen ins Schleudern und kam erst nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lenker blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.
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