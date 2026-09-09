Alko-Unfall: 18-Jähriger verliert Führerschein

Durch den Aufprall geriet der Wagen ins Schleudern und kam erst nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lenker blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.