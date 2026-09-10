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Nur 27% sagen ja

Ist Demokratie die beste Regierungsform?

Vorarlberg
10.09.2026 16:30
Demokratie zum Selbermachen: Mit dem Planspiel der AK.
Demokratie zum Selbermachen: Mit dem Planspiel der AK.(Bild: AK Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die AK Vorarlberg bietet Schülern und Schülerinnen ein interaktives Spiel zum besseren Demokratieverständnis an und befragt anschließend die Schüler und Schülerinnen. Die Ergebnisse sind bemerkenswert. 

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Im interaktiven „Planspiel Demokratie“ der AK schlüpfen die Schüler und Schülerinnen in die Rolle der Bürger des fiktiven Staates „Akanien“. Ihre Aufgabe: auf den Trümmern eines zerstörten Staates gemeinsam eine faire Demokratie aufzubauen. Dafür werden sie in verschiedene gesellschaftliche Gruppen eingeteilt – jeweils mit eigenem Hintergrund und eigenen Interessen. Ein gutes Leben für alle erreichen sie aber nur, wenn sie zusammenarbeiten. Im Spiel erleben die Jugendlichen hautnah, wie demokratische Entscheidungsprozesse funktionieren – und wie herausfordernd es sein kann, Grundprinzipien wie Meinungsfreiheit, Mitbestimmung, Gewaltentrennung, Pressefreiheit sowie freie und geheime Wahlen durchzusetzen. Partizipation, Engagement und Diskussion stehen dabei im Mittelpunkt. 

Von 27 auf 40 Prozent
Im vergangenen Schuljahr hat die AK Vorarlberg die Teilnehmer im Anschluss an das Planspiel befragt. 89 Prozent der Befragten gefiel das Planspiel gut oder sehr gut, alle gaben an, etwas über Demokratie gelernt zu haben. Die Einstellung zur parlamentarischen Demokratie verschob sich messbar: Hielten sie vorher nur 27 Prozent für die beste Regierungsform, waren es hinterher immerhin 40 Prozent. „Die Befragung zeigt, dass sich die positive Einstellung gegenüber der parlamentarischen Demokratie im Durchschnitt merklich intensiviert und die Schüler:innen demokratische Prozesse besser verstehen können“, fasst AK Bildungsexpertin Elena Kielwein zusammen. 

Aufstockung
Die Nachfrage nach dem Spiel an den Bildungshäusern steigt jedenfalls, deswegen wird nun aufgestockt. Die AK baut das kostenlose Angebot für das aktuelle Schuljahr von bisher 17 auf 28 Spiele aus. In Anspruch genommen werden kann das Angebot von Schulklassen von der 8. bis zur 13. Schulstufe. Die Termine sind ab sofort buchbar. Die Anmeldung für die Planspiele im Schuljahr 2026/27 ist ab sofort auf der AK Website möglich.

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