Ist Demokratie die beste Regierungsform?

Im interaktiven „Planspiel Demokratie“ der AK schlüpfen die Schüler und Schülerinnen in die Rolle der Bürger des fiktiven Staates „Akanien“. Ihre Aufgabe: auf den Trümmern eines zerstörten Staates gemeinsam eine faire Demokratie aufzubauen. Dafür werden sie in verschiedene gesellschaftliche Gruppen eingeteilt – jeweils mit eigenem Hintergrund und eigenen Interessen. Ein gutes Leben für alle erreichen sie aber nur, wenn sie zusammenarbeiten. Im Spiel erleben die Jugendlichen hautnah, wie demokratische Entscheidungsprozesse funktionieren – und wie herausfordernd es sein kann, Grundprinzipien wie Meinungsfreiheit, Mitbestimmung, Gewaltentrennung, Pressefreiheit sowie freie und geheime Wahlen durchzusetzen. Partizipation, Engagement und Diskussion stehen dabei im Mittelpunkt.