Eurofighter zur Entlastung in Kärnten stationiert

Die Eurofighter starten nur für „Priorität Alpha“-Einsätze aus Klagenfurt. „Diese sind erforderlich, wenn beispielsweise ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist oder wenn Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum queren. Ausbildungs- oder Übungsflüge werden keine stattfinden“, heißt es vom Bundesministerium.