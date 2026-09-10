Eurofighter zur Entlastung in Kärnten stationiert

Bereits zum 18. und 19. wird der österreichische Luftraum vom Klagenfurter Flughafen aus überwacht. Von 11. bis 14. September und von 25. bis 28. September sind die Eurofighter in Kärnten stationiert.
Die Eurofighter starten nur für „Priorität Alpha“-Einsätze aus Klagenfurt. „Diese sind erforderlich, wenn beispielsweise ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist oder wenn Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum queren. Ausbildungs- oder Übungsflüge werden keine stattfinden“, heißt es vom Bundesministerium.
Entlastung der Personalsituation
Die Rückverlegungen der Eurofighter von Klagenfurt nach Zeltweg erfolgen am Montag, dem 14. September und am Montag, dem 28. September 2026. Die Verlegungen dienen, neben dem Übungscharakter, der Entlastung der Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg.
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