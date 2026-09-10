Aussichtsplattform wird Meilenstein für Iseltrail

Ein kürzlich eingeweihtes Highlight in Virgen soll Einblicke in die Tiefen des letzten Gletscherflusses geben. Der Ausbau des vielfach prämierten Iseltrails geht derweil munter weiter.
Einen beeindruckenden Blick in die Virger Iselschlucht gibt ab sofort eine neue Aussichtsplattform! Diese dient als Rastplatz und lädt Wanderer und Besucher auf ihrer Etappe am Osttiroler Iseltrail ein, innezuhalten und die Wassermassen zu bestaunen. Der im Jahr 2018 ins Leben gerufene Trail ist damit um eine weitere Attraktion reicher, sehr zur Freude von Tourismusobmann Franz Theurl: „Unsere damaligen Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen.“
Drittes Großprojekt für den Trail in Gemeinde Virgen
Nach der Hängebrücke über die Iselschlucht und dem „Weg der Sinne“ verfügt die Gemeinde Virgen nun über ein drittes besonderes Erlebnisprojekt des Tourismusverbandes. Parallel wurde dazu im nahen Umfeld auch eine barrierefreie WC-Anlage errichtet. Damit konnte die Infrastruktur für Einheimische, Gäste und Menschen mit eingeschränkter Mobilität verbessert werden.
Damit die zahlreichen Vorhaben entlang des Flusses auch umgesetzt werden können, braucht es die Mithilfe mehrerer Partner. So halfen der Nationalpark Hohe Tauern sowie Grundeigentümer, aber auch die Gemeinde Virgen mit, alle behördlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Am Iseltrail wird es auch in naher Zukunft nicht ruhiger: Bereits in den nächsten Tagen wird in Matrei, genauer gesagt im Bereich Brühl, mit dem Bau eines neuen Hängestegs über die Isel begonnen. Mit dem Projekt wird die Wegführung auf die rechte Seite der Isel verlegt, so der Tourismusverband.
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