Aussichtsplattform wird Meilenstein für Iseltrail

Einen beeindruckenden Blick in die Virger Iselschlucht gibt ab sofort eine neue Aussichtsplattform! Diese dient als Rastplatz und lädt Wanderer und Besucher auf ihrer Etappe am Osttiroler Iseltrail ein, innezuhalten und die Wassermassen zu bestaunen. Der im Jahr 2018 ins Leben gerufene Trail ist damit um eine weitere Attraktion reicher, sehr zur Freude von Tourismusobmann Franz Theurl: „Unsere damaligen Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen.“