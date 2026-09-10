Ein Straßentausch und Anspruch auf den Chefsessel

Bei Letzterem setzt auch ein ungewöhnlicher Vorstoß der ÖVP an. „Die Bahnhofstraße müsste das Aushängeschild für Klagenfurt sein. Schließlich sehen das die Koralm-Gäste als Erstes“, betont Landesvize Martin Gruber. „Weil da sich aber nichts tut, müssen wir wohl die Dinge selbst in die Hand nehmen.“ Wie das? „Wir machen die Bahnhofstraße zur Landesstraße im Tausch mit der Villacher Straße“, so Gruber. „Die Klagenfurter haben sich verdient, dass etwas weitergeht.“