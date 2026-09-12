Wie Kärntner Senioren digital durchstarten

Genaue Informationen darüber, wann die Kurse stattfinden werden, gibt es derzeit noch nicht. „Bezüglich des Wochentags und der Uhrzeit bin ich flexibel und werde die Kurse dann veranstalten, wenn am meisten Zeit haben. Grundsätzlich will ich in den einzelnen Kursen auf die Bedürfnisse und Fragen der Teilnehmer eingehen und dort ansetzen, wo meine Hilfe gebraucht wird.“