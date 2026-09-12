Wie Kärntner Senioren digital durchstarten

In welchen Lebensbereich man auch blickt, das Internet ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Doch was für viele schon längst zum Alltag gehört, kann besonders für ältere Personen überfordernd sein. Ein Kärntner will jene Seniorinnen und Senioren nun im Umgang mit der digitalen Welt unterstützen.
„Es fängt bei Messenger-Diensten an und geht übers E-Mail-Schreiben bis hin zum Online-Banking – die Herausforderungen für Seniorinnen und Senioren in der digitalen Welt sind vielfältig“, berichtet Jonathan Costisella. Um diese Herausforderungen einfacher zu meistern, bietet der 19-Jährige ab Oktober wöchentliche Kurse in Feldkirchen an, die den Umgang mit Smartphone, Laptop & Co. einfach erklären sollen.
Die Idee dazu kam Costisella erst im August, dennoch befasst sich der Kärntner schon länger mit der Thematik: „Sobald sich irgendwer in meiner Familie mit einem Gerät oder einem digitalen Angebot nicht ausgekannt hat, war ich immer der erste Ansprechspartner. Da habe ich mir gedacht, in organisierten Kursen kann ich gleich mehreren Menschen helfen.“
Gemeinsam mit seinem Vater gründete Costisella daraufhin den gemeinnützigen Verein „Smart Club Feldkirchen“, der das Ziel verfolgt, „Kärntner Seniorinnen und Senioren zu helfen, besser in der digitalen Welt zurechtzukommen“, sagt Costisella, der auch die Kurse leiten wird. Mit einer einmaligen Zahlung von 70 Euro kann man zukünftig alle Kurse besuchen.
Genaue Informationen darüber, wann die Kurse stattfinden werden, gibt es derzeit noch nicht. „Bezüglich des Wochentags und der Uhrzeit bin ich flexibel und werde die Kurse dann veranstalten, wenn am meisten Zeit haben. Grundsätzlich will ich in den einzelnen Kursen auf die Bedürfnisse und Fragen der Teilnehmer eingehen und dort ansetzen, wo meine Hilfe gebraucht wird.“
Zahlreiche Anmeldungen sind bereits beim Kärntner eingetrudelt, Interessierte können sich weiterhin anmelden: per SMS unter 0664 / 188 27 17 oder per E-Mail an smartclub.feldkirchen@gmail.com
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