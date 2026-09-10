Mehr als 10.000 Tickets für West-Derby verkauft

„Wir haben gemeinsam noch viel vor“

„Wacker ist für mich viel mehr als nur ein Verein. Ich fühle mich hier unglaublich wohl und freue mich riesig, diesen Weg gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans weiterzugehen. Wir haben gemeinsam noch viel vor“, sagt Tekir. Rodriguez hingegen streicht hervor: „Ich fühle mich in Innsbruck und bei Wacker sehr wohl. Der Verein hat mir von Beginn an viel Vertrauen gegeben und ich freue mich, jetzt auch langfristig hier zu bleiben. Ich will mich weiterentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele erreichen.“