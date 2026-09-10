Mehr als 10.000 Tickets für West-Derby verkauft

Beim FC Wacker Innsbruck ist die Vorfreude auf die beiden bevorstehenden Derbys jetzt schon groß. Und dieses Gefühl schwappt auch auf die Bevölkerung über, das zeigen die Verkaufszahlen: Allein für das Spiel gegen Austria Salzburg Mitte Oktober sind bereits mehr als 10.000 Tickets weg!
Die Stimmung ist gut, beim FC Wacker Innsbruck. „Egal, ob sportlich oder wirtschaftlich, es läuft“, freut sich Präsident Hannes Rauch. Sportlich war man nach dem 3:2-Auswärtssieg in der zweiten ÖFB-Cup-Runde bei Blau-Weiß Linz nach der recht schwachen ersten Hälfte eher überrascht. „Ich war froh, dass wir nur mit einem 0:2 in die Pause gingen“, ergänzt Rauch.
Umso größer war die Freude nach der Partie, als klar wurde, dass es in der nächsten Pokalrunde ein Tiroler Derby mit der WSG Tirol (27. oder 28. Oktober) geben wird. „Da wird die Hütte innerhalb von zwei Wochen zweimal voll sein“, strahlt der Wacker-Boss über die Auslosung, die den Schwarz-Grünen allein mit den Tickets rund 270.000 Euro in die Kasse spülen dürfte.
Vorher (16. Oktober) gibt es das West-Derby gegen Austria Salzburg. „Da sind schon mehr als 10.000 Karten verkauft“, betont Rauch, der den Verkauf vorerst bis kommenden Mittwoch gestoppt hat.
Klarheit bei Personalien geschaffen
Auch Personell gibt es einiges zu vermelden. Nachdem Anfang der Woche bereits mit Kapitän Rami Tekir verlängert und am Mittwoch die fixe Verpflichtung von Leihspieler Anderson Rodriguez bekannt gegeben wurde, vermeldeten die Innsbrucker auch die Vertragsverlängerungen von Christopher Weinzierl und Mouhamed Sy.
Beide Spieler bindet der Verein gleich für mehrere Jahre. „Diese Spieler haben alle großes Potenzial und wir freuen uns, dass wir den gemeinsamen Weg verlängern konnten“, sagte Wacker-Sportdirektor Jakob Griesebner.
Diese Spieler haben alle großes Potenzial und wir freuen uns, dass wir den gemeinsamen Weg verlängern konnten.
Wacker-Sportdirektor Jakob Griesebner
Bild: FC Wacker Innsbruck
„Wir haben gemeinsam noch viel vor“
„Wacker ist für mich viel mehr als nur ein Verein. Ich fühle mich hier unglaublich wohl und freue mich riesig, diesen Weg gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans weiterzugehen. Wir haben gemeinsam noch viel vor“, sagt Tekir. Rodriguez hingegen streicht hervor: „Ich fühle mich in Innsbruck und bei Wacker sehr wohl. Der Verein hat mir von Beginn an viel Vertrauen gegeben und ich freue mich, jetzt auch langfristig hier zu bleiben. Ich will mich weiterentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele erreichen.“
„Ich spüre das Vertrauen des Vereins“
Für Weinzierl sei es „etwas Besonderes“, für die Schwarz-Grünen zu kicken und zugleich seine ersten Schritte im Profifußball machen zu dürfen. „Ich spüre das Vertrauen des Vereins und möchte mich jeden Tag weiterentwickeln. Deshalb freue ich mich sehr auf die nächsten Jahre in Schwarz-Grün“, sagt er. Und vom ersten Tag an „sehr wohlgefühlt“ hat sich auch Sy: „In den vergangenen Jahren habe ich hier viel erlebt. Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und darauf, meinen Weg in Innsbruck weiterzugehen. Wir haben als Mannschaft noch viel vor.“
Gallé wieder auf Außenverteidigerposition?
Am Freitag kommt mit Voitsberg der Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte ins Tivoli. Kadertechnisch wird man gegen die Steirer allerdings nicht ganz aus dem Vollen schöpfen können. „Robin Littig wird mit Oberschenkel-Problemen ausfallen und Max Köchl hat sich im Training eine Verletzung zugezogen“, informiert der Sport-Boss.
So wird wahrscheinlich Raphael Gallé wieder auf der Außenverteidigerposition zum Einsatz kommen. Denn auch bei Tobias Berger heißt es noch warten: „Bei Tobi wollen wir nichts überstürzen, gerade bei seiner Verletzungshistorie wäre das ein Fehler“, fügt Griesebner an.
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