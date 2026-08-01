„Ergebnis ist überraschend, aber hochverdient“

Den fulminanten Erfolg des FC Wacker Innsbruck beim Auftaktspiel in der zweiten heimischen Fußball-Bundesliga haben auch die Gäste im neuen „Krone“-Platzl im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck gebührend gefeiert.
Der Aufsteiger setzte sich gegen Schwarz-Weiß Bregenz im Tivoli Stadion Tirol mit einem 5:0 durch. „Das Ergebnis ist überraschend, aber ganz klar hochverdient. Nun ist der FC Wacker Innsbruck sogar Tabellenführer, es könnte nicht besser sein. Man kann nur hoffen, dass es in dieser Tonart weitergeht“, sagte Sepp Geisler, Präsident des Tiroler Fußballverbandes.
Auch Hannes Kerschdorfer (Gartenbau Kerschdorfer), Cupsponsor des Kerschdorfer Tirol Cup, war ebenfalls von der Leistung der schwarz-grünen Kicker angetan: „Der Einstand ist wahrlich mehr als geglückt. Ich gratuliere dem FC Wacker Innsbruck zu diesem super Erfolg und wünsche ihm weiterhin alles Gute!“
Das Spiel bis ins kleinste Detail analysiert haben die ehemaligen Kicker Werner Kriess, Kurt Welzl, Werner Schwarz und Roland Kirchler. „So ein Ergebnis stärkt natürlich das Selbstbewusstsein“, lautete der Tenor. Dem stimmte Andreas Kuen, der nach wie vor Profi-Kicker ist, nickend zu.
„Wir sind total baff“
Aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen sind Manfred Gaber, Leiter des Blutspendedienstes beim Roten Kreuz Tirol, und seine Frau Anouk Gaber-Wagener (Gynäkologin): „Das ist kaum zu glauben, wir sind total baff und hätten uns niemals gedacht, dass die Mannschaft gleich zu Beginn einen derartigen Erfolg einfährt.“
Weitere Gäste empfangen
Über die Einladung der „Tiroler Krone“ und des „Tiroler Fußballverbandes“ in die gemeinsame Skybox samt neuem „Krone“-Platzl gefreut haben sich auch Haie-Boss Günther Hanschitz, Erich Trinkl (Metallbau Trinkl), Renate Götzendorfer (Tierschutzverein für Tirol) sowie auch Anton Steiner.
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