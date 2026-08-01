„Ergebnis ist überraschend, aber hochverdient“

Der Aufsteiger setzte sich gegen Schwarz-Weiß Bregenz im Tivoli Stadion Tirol mit einem 5:0 durch. „Das Ergebnis ist überraschend, aber ganz klar hochverdient. Nun ist der FC Wacker Innsbruck sogar Tabellenführer, es könnte nicht besser sein. Man kann nur hoffen, dass es in dieser Tonart weitergeht“, sagte Sepp Geisler, Präsident des Tiroler Fußballverbandes.