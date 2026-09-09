Alles an einem Ort: Psychiatrie übersiedelt

Der Neubau der Psychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg ist fertig. Team und tausende Patienten sollen sich in einem hellen Umfeld wohl und gut aufgehoben fühlen. Das Land investierte 24,5 Millionen Euro in das dringend benötigte Gebäude.
Die Zeit enger Gänge und düsterer Atmosphäre ist vorbei: An der Doppler-Klinik geht der Neubau der Psychiatrie nun in Betrieb. Das Land investierte 24,5 Millionen Euro. Herzstück ist ein Therapiegarten im Bereich der Alterspsychiatrie im ersten Stock.
„Für uns ist das ein Quantensprung in der Versorgung“, so Primar Wolfgang Aichhorn. Tausende Patienten sollen profitieren. Das Einzugsgebiet ist groß. Zu 14.000 Kontakten jährlich in der Zentralambulanz kommen 2000 in der Suchtmittel-Ambulanz und ebenso viele stationäre Aufnahmen. 125 Mitarbeiter werden in dem Neubau arbeiten. Weil ein Engpass im Schwarzacher Spital zu einer Teilschließung führte, unterstützt die Doppler-Klink. Aichhorn: „Wir sind beim Personal zum Glück voll besetzt.“
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