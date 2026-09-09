Alles an einem Ort: Psychiatrie übersiedelt

„Für uns ist das ein Quantensprung in der Versorgung“, so Primar Wolfgang Aichhorn. Tausende Patienten sollen profitieren. Das Einzugsgebiet ist groß. Zu 14.000 Kontakten jährlich in der Zentralambulanz kommen 2000 in der Suchtmittel-Ambulanz und ebenso viele stationäre Aufnahmen. 125 Mitarbeiter werden in dem Neubau arbeiten. Weil ein Engpass im Schwarzacher Spital zu einer Teilschließung führte, unterstützt die Doppler-Klink. Aichhorn: „Wir sind beim Personal zum Glück voll besetzt.“