Polizisten bei Festnahme bedroht und verletzt

In Hallein (Salzburg) eskalierte Dienstagabend ein Polizeieinsatz: Ein 32-Jähriger ging auf einschreitende Beamte los, bedrohte sie mit dem Umbringen und verletzte zwei Polizisten.
Der 32-jährige rabiate Halleiner wird beschuldigt, einen Bekannten verletzt zu haben und anschließend aus dessen Wohnung geflüchtet zu sein. Er wurde später bei seiner Freundin angetroffen. Bei der Vernehmung zeigte er sich äußerst aggressiv. Er bedrohte die Polizisten, dass er sie umbringen wolle und leistete auch mit körperlicher Gewalt Widerstand.
Er wurde daraufhin festgenommen und verletzte dabei zwei Beamte. Der betrunkene Halleiner wurde anschließend in die Justizanstalt eingeliefert. Es folgt eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.
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