Polizisten bei Festnahme bedroht und verletzt

Der 32-jährige rabiate Halleiner wird beschuldigt, einen Bekannten verletzt zu haben und anschließend aus dessen Wohnung geflüchtet zu sein. Er wurde später bei seiner Freundin angetroffen. Bei der Vernehmung zeigte er sich äußerst aggressiv. Er bedrohte die Polizisten, dass er sie umbringen wolle und leistete auch mit körperlicher Gewalt Widerstand.